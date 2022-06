Uli Hoeneß und Aki Watzke nähern sich an! Bayern-Legende und BVB-Macher jetzt per Du

Zwischen Hans-Joachim Watzke und Uli Hoeneß herrscht lange eine Fußball-Feindschaft. Aber die beiden Alphatiere von BVB und FC Bayern nähern sich an - und duzen sich neuerdings.

„Seit vier Wochen sind Uli Hoeneß und ich per Du“, verriet Watzke im Morning Briefing von The Pioneer .

Das grenzt fast schon an ein Wunder, schließlich pflegen die beiden Alphatiere seit vielen Jahren eine persönliche Rivalität. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Watzke über Hoeneß: Wird nie Freundschaft

In seinem Buch „Echte Liebe“ schrieb BVB-Boss Watzke vor drei Jahren: „Wir sind beide sehr, sehr unterschiedlich vom Typ her. Wir waren uns auch nie nah. Für eine Freundschaft zwischen uns wird es nie reichen. Wir sind noch nicht mal per Du.“