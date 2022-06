Padel: Jürgen Klopp und Fernando Belasteguín - zwei große Namen dieser faszinierenden Trendsportart Jürgen Klopps zweite Sportleidenschaft

Same passion, new game - Jürgen Klopp bei seiner zweiten großen Leidenschaft: Padel

SPORT1

Es ist eine noch relativ junge Sportart, die in Mexiko ihren Ursprung hat: Padel! Aber auch hierzulande gewinnt dieser Sport immer mehr Fans - und hat in Jürgen Klopp sogar einen besonders prominenten Anhänger.

Jürgen Klopps zweite große Sportleidenschaft hat einen Namen: Padel!

„Während ich meine Karriere damit verbracht habe, Fußball auf höchstem Niveau zu trainieren, ist Padel zu meinem Lieblingssport geworden“, beschrieb er, wie diese Liebe in den vergangenen Jahren gewachsen ist und fügte vielsagend hinzu: „Es ist wirklich die gleiche Leidenschaft, nur für ein neues Spiel.“

Aber nicht nur der zweimalige FIFA-Welttrainer des Jahres ist der Faszination dieser Sportart erlegen. Bereits seit 60 Jahren begeistert Padel Menschen auf der ganzen Welt und ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten überhaupt. 18 Millionen Spieler sind in 51 nationalen Verbänden im Padel-Weltverband FIP organisiert, in mehr als 90 Ländern kann Padel gespielt werden.

Jürgen Klopp bei seiner zweiten großen Leidenschaft: Padel

Jürgen Klopp und Wilson - eine erfolgsversprechende Kooperation

In den vergangenen zwei Jahren wurden 10.147 Plätze gebaut und knapp 3.000 Vereine gegründet. Allein in Europa gibt es 7.885 Klubs und 26.186 Padel-Courts - davon sind 70 Vereine und 124 Plätze in Deutschland beheimatet.

Um die Popularität weiter zu steigern, hat Wilson, der weltweit führende Sportartikelhersteller von Hochleistungssportgeräten, Bekleidung, Schuhen und Zubehör, in Zusammenarbeit mit Klopp eine Padel-Kollektion herausgebracht. Diese umfasst einen schwarz-gelben Padel-Schläger und eine Padel-Tasche mit der Unterschrift von Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp und seine Wilson X Klopp Kollektion

Der 55-Jährige ist sich der Ehre dieser Kooperation bewusst. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mit Wilson zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des Padel zu gestalten.“

Alles begann mit einem zu kleinen Tennisplatz

Von diesem Erfolg hätte ein gewisser Enrique Corcuera wahrscheinlich nicht zu träumen gewagt, als er 1962 - vor genau 60 Jahren - in Mexiko den ersten Padelplatz erbaute - und das mehr aus der Not geboren.

Auf seinem Grundstück wollte Corcuera einen Tennisplatz errichte. Aufgrund von Platzmangel reichte es jedoch nur zu einem kleinen Court, der auch noch von Betonmauern umgeben war. Voilà, der erste Padelplatz hatte das Licht der Welt erblickt.

Der Startschuss für den weltweiten Siegeszug der neuen Sportart sollte dann 1974 fallen. Corcueras Freund Alfonso Hohenlohe, ein Mitglied des spanischen Jetsets und Gründer des legendären Marbella Clubs, war so begeistert von Padel, dass er in seinem Hotel zwei Courts anlegen ließ. Dazu arbeitete er das Regelwerk weiter aus.

Bis heute basiert der Regelkatalog der FIP auf Hohenlohes Ausarbeitungen.

Padel: eine spannende Kombination aus Tennis und Squash

Gespielt wird stets im Doppel auf einem Feld von 10m Breite und 20m Länge, das wie beim Tennis von einem Netz in der Mitte unterteilt wird. Auch Punktvergabe und Zählweise folgt aus der Tennistradition.

Die größten Unterschiede sind der Aufschlag unterhalb der Hüfte und die markanten Wände, die aus Glas, Beton und Gittern bestehen können. Diese können in unterschiedlichen Varianten wie beim Squash ins Spiel einbezogen werden.

Fernando Belasteguín an seinem Arbeitsplatz - der Padel-Court mit den charakteristischen Gitterwänden im Hintergrund

Diese spannende Kombination aus Tennis und Squash sorgt für die besondere Faszination von Padel, der immer mehr Menschen erliegen.

Fernando Belasteguín - eine Padel-Legende

Und die Sportart hat auch bereits ihre eigenen Legenden erschaffen. Die größte von allen: Fernando Belasteguín.

Der Argentinier genießt in seiner Heimat Superstar-Status und ist maßgeblich daran beteiligt, dass vor allem in Südamerika Padel in vielen Ländern Volkssport ist. Bereits 1995 - im Alter von gerade einmal 16 Jahren - gab er sein Debüt auf der Profitour. Es war der Beginn einer einmaligen Erfolgsgeschichte.

Er wurde nicht nur die jüngste Nummer eins der FIP-Weltrangliste, sondern sollte diesen Platz an der Sonne auch fast 16 (!) Jahre lang verteidigen. Erst aufgrund einer Verletzung, weswegen er 2018 die Andorra Open verpasste, wurde er vom Thron gestoßen.

Fast 16 Jahre lang war Fernando Belasteguín die Nummer eins der FIP-Weltrangliste

An seiner Bedeutung für das Spiel ändert das jedoch nichts. „Fernando Belasteguín ist zweifellos einer der ganz Großen im Padelspiel“, adelte Ignacio Cabrera, Global Business Director von Wilson Padel, den Argentinier. „Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft.“

Die perfekte Ausrüstung für Padel

Auch für Belasteguín ist die Zusammenarbeit mit Wilson etwas Besonderes, gibt diese ihm doch die Möglichkeit, die Bedingungen für andere Spieler zu verbessern. „Ein Athlet zu sein, bedeutet mehr als nur stark zu sein und an Wettkämpfen teilzunehmen. Es erfordert viele Stunden Training und die beste Ausrüstung.“

Der Bela Pro - inspiriert und mitentwickelt von Padel-Legende Fernando Belasteguin

Daher arbeitete er mit Wilson an einem perfekt auf die Anforderungen des Padels angepassten Schuh. Das Ergebnis ist der Bela Pro Schuh. „Ich freue mich sehr, den Bela Pro vorzustellen, einen Schuh, bei dessen Entwicklung die Mechanik unseres Sports im Vordergrund stand.“