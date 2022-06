Bernstein registriert Aufbruchstimmung bei Hertha

Wenige Tage nach der Wahl zum neuen Hertha-Präsidenten hat Kay Bernstein eine neue Aufbruchstimmung im Verein und in Berlin ausgemacht.

Wenige Tage nach der Wahl zum neuen Hertha-Präsidenten hat Kay Bernstein eine neue Aufbruchstimmung im Verein und in Berlin ausgemacht. "Die letzten Jahre waren durchaus von Unprofessionalität und Chaos geprägt. Jetzt haben wir ein paar Tage hinter uns. Es dreht sich, es wird positiv wahrgenommen, was sich bei Hertha BSC wandelt", sagte Bernstein im ZDF-Morgenmagazin.

Diese Aufbruchstimmung spüre auch Investor Lars Windhorst. "Die müssen wir in Energie umwandeln und jedem Herthaner eine Gießkanne geben, damit dieses Pflänzchen der Hoffnung im Graben der Zerrissenheit blüht und wir daraus unsere Energie mitnehmen für die kommenden Aufgaben", so der frühere Ultra, der am Sonntag mit 54 Prozent der Stimmen zum neuen Hertha-Boss gewählt worden war.