Anzeige

AEW Blood and Guts: Castagnoli (Cesaro) nach Wechsel von WWE spektakulär geadelt Schweizer Star spektakulär geadelt

Claudio Castagnoli (stehend) war der große Triumphator bei AEW Dynamite: Blood and Guts © AEW

Martin Hoffmann

Claudio Castagnoli bekommt nach seinem Wechsel von WWE zu AEW einen weiteren großen Auftritt: Bei „Blood and Guts“ tritt der frühere Cesaro in legendäre Fußstapfen.

Bei WWE sicherte sich vor kurzem der Österreicher Gunther den Intercontinental Title, nun knüpft ein anderer deutschsprachiger Star bei Konkurrent AEW an ein legendäres Vermächtnis an.

Das TV-Debüt des frisch verpflichteten Schweizer Edeltechnikers Claudio Castagnoli wurde bei „Blood and Guts“, einer Spezialausgabe der Show Dynamite, groß inszeniert und endete mit einem wegweisenden Triumph für den früheren Cesaro. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Anzeige

Droht Vince McMahon wegen des Sex-Skandals wirklich das Aus? Und was bedeutet das für AEW? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Auf den Spuren von Ric Flair, Hulk Hogan und Co.

Mit der titelgebenden Doppelkäfig-Massenschlacht knüpft AEW an das geistige Erbe der „War Games“ ein, einem Klassiker von WCW, geprägt von Ikonen wie Ric Flair und seinen Four Horsemen, Dusty Rhodes, den Road Warriors, Lex Luger, dem bis heute bei AEW unverwüstlichen Sting und später auch Hulk Hogan und dessen New World Order.

In diese reiche Ahnengalerie wurde nun auch Castagnoli prominent eingefügt: Mit seinen neuen Kollegen der Gruppierung Blackpool Combat Club (Interims-Champion Jon Moxley und Youngster Wheeler Yuta) tat er sich mit Eddie Kingston und Santana und Ortiz gegen die Jericho Appreciation Society zusammen.

Die JAS ist ein vor kurzem von Legende Chris Jericho aus der Taufe gehobenes Bündnis, mit dem er die Selbstvermarktung von WWE als „Sports Entertainment“ parodiert und sich und seine Kollegen als überlegen im Vergleich zum den „Pro Wrestlern“ der alten Schule, wie der Club und Kingston sie beispielhaft verkörpern.

Publikumsliebling Kingston steht im Zentrum der Auseinandersetzung, seine Rivalität mit Jericho steigerte sich zur blutigen Hassfehde, als Jericho die JAS mit einer Attacke auf ihn formte und ihn später mit einem Feuerball blendete.

Claudio Castagnoli führt bei Blood and Guts den Sieg herbei

Der sich seitdem als „Zauberer“ rühmende Jericho (“I can throw fireballs, cause I‘m a wizard“) erinnerte bei seinem Einzug mit Hut, rotem Farbschema und Baseball-Schläger „Floyd“ an den Gangleader aus dem „Clockwork Orange“ - und wie erwartet, folgte ein brutales Spektakel, das dem Kubrick-Klassiker in dieser Hinsicht zur Ehre gereichte.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Ihren Höhepunkt erreichte es, als es sich schließlich von innen nach außen auf das Dach des Käfigs verlagerte, wo Jericho-Kollege Sammy Guevara den Stunt des Abends hinlegte: Der Youngster wurde vom rachedurstigen Kingston metertief nach unten durch einen Tisch geworfen.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Danach spitzte sich der Kampf rund um Jericho, Kingston und den ihm zu Hilfe eilenden Castagnoli zu: Der erfreute die Fans mit seinem berühmten „Giant Swing“, mit dem er Jericho vielfach umherschleuderte - und war am Ende derjenige, der mit dem Sharpshooter gegen „Daddy Magic“ Matt Menard den Sieg durch Aufgabe sicherstellte.

Misston mit altem Rivalen Eddie Kingston

Ein Detail, das Stoff für eine Fortsetzung gleich mitlieferte: Kingston hatte Erzfeind Jericho gleichzeitig in seinem Spezialgriff Stretch Plum und hätte lieber selbst das Ende herbeigeführt.

Anzeige

Eine Rolle spielte dabei auch die Vorgeschichte zwischen Castagnoli und Kingston, die zu gemeinsamen Independent-Zeiten eine große Fehde hatten, die auf realen Backstage-Problemen der beiden damals fußte.

Kingston feierte am Ende trotzdem mit dem alten Feind, es ist jedoch mindestens zu erwarten, dass seine persönliche Rivalität mit Jericho damit noch nicht beendet ist.

Neustart nach elf Jahren WWE

Der 41 Jahre alte Castagnoli hat bei AEW laut Medienberichten einen Langzeitvertrag unterschrieben und sich am Sonntag bei Forbidden Door mit einem Sieg über Zack Sabre eingeführt.

Castagnoli hatte WWE im Winter nach elf Jahren verlassen, nachdem im vergangenen Jahr ein letzter großer Karriere-Schub mit einem WrestleMania-Sieg gegen Seth Rollins und ein Titelmatch gegen Topstar Roman Reigns letztlich im Sand verlaufen war.

Die prominente Rolle bei der wichtigen „Marquee Show“ von AEW ist ein weiteres Zeichen der Wertschätzung durch Ligaboss Tony Khan und dass dieser viel mit ihm vorhat.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite: Blood and Guts:

Orange Cassidy besiegt Ethan Page

Luchasaurus besiegt Serpentico

Anzeige

Danhausen & FTR besiegen Max Caster & The Gunn Club

TBS Title Match: Jade Cargill (c) besiegt Leila Grey