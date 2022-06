Beucher über Semechin: "Ungewöhnliche Leistung"

Im Hinblick auf die kommenden Jahre sorgt sich Beucher indes um die Talentförderung. "Wir haben ganz tolle Leistungsträger, die alle in Paris am Start sein werden", sagte er: "Aber am schwierigsten gestaltet sich die Nachwuchssichtung." Grund dafür sei unter anderem, dass "noch nicht alle Landesverbände entsprechende Scouts ausbilden". Zu oft hänge es "vom Wohl und Wehe des Bewusstseins bei dem Schulleiters ab, ob wir an jemanden herankommen".