Golf: Kaymer verteidigt Saudi-Tour LIV und hofft auf Zukunft im Ryder Cup

Martin Kaymer musst seine Teilnahme an der Saudi-Tour erneut verteidigen. Dem 37-Jährigen ist bewusst, dass dies seine Zukunft im Ryder Cup gefährdet.

Golfprofi Martin Kaymer hat seine Teilnahme an der umstrittenen Saudi-Tour LIV erneut verteidigt.

„Ich glaube an die ganze Vision, die LIV für den Golfsport und für uns Spieler bietet“, sagte der 37-Jährige aus Mettmann am Mittwoch in Portland vor dem Start des ersten LIV-Turniers auf US-amerikanischem Boden.