Formel 1: Skandal-Legende Nelson Piquet bewarf schon Ayrton Senna mit Dreck

Die Aufregung in der Formel 1 ist groß.

„Nelson Piquet Senior widert mich an“, kommentierte vorher beispielsweise McLarens langjähriger Kommunikationsdirektor Matt Bishop , der heute in derselben Funktion für Aston Martin mit Sebastian Vettel arbeitet. Viele Fans weltweit sind schockiert über das Verhalten des Brasilianers, andere twittern mit Blick auf Piquets unrühmliche Vorgeschichte: „Er war schon immer ein Vollidiot.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Bei genauerer Betrachtung ist es tatsächlich keine große Überraschung, dass sich mit Piquet genau der Mann eine skandalöse Entgleisung leistet, dessen Liste an Anfeindungen und verbalen Verunglimpfungen in der Formel 1 sogar noch länger ist als die seiner unbestreitbar großen Erfolge (Weltmeister 1981, 1983 und 1987).

Nelson Piquet beschimpfte Nigel Mansell vielfach übel

Um die Welt gehen 1982 die Bilder von Piquets Faustkampf gegen Eliseo Salazar nach einer Kollision in Hockenheim. Doch wirklich Prügel beziehen Piquets Rivalen meist, wenn der 23-fache Grand-Prix-Sieger auf die verbale Überholspur wechselt: Piquet gilt zu seiner aktiven Zeit als Mann, der unter die Gürtellinie geht.

Besonders oft Zielscheibe von Piquets Attacken: Ex-Teamkollege Nigel Mansell. Ab 1986 fahren beide gemeinsam für Williams, die Fehde wird dabei schnell persönlich und schmutzig: „Wenn meine Frau so hässlich wäre wie die von Mansell, würde ich jeden Tag einen Grand Prix fahren, um nicht daheim sein zu müssen“, ätzt Piquet in aller Öffentlichkeit und bezeichnet Mansell als „Idioten“ und „Arschloch“.

Nachdem Mansell wegen eines Unfalls im Saisonendspurt 1987 aussetzen muss und der WM-Titel deshalb kampflos an Piquet geht, spottet dieser: „Es gibt drei Unterschiede zwischen mir und Mansell: Erstens, er mag Golf und ich Tennis. Zweitens, er hat einen schlechten Geschmack bei Frauen und ich einen guten. Drittens, er hat drei Titel verloren und ich drei gewonnen.“

Auch Alain Prost traf es

Auch Alain Prost, der 1986 noch vom Hassduell der Williams-Fahrer profitiert und den WM-Titel abstaubt, bekommt vom Brasilianer sein Fett weg: „Dieser Typ hat die Ehen von drei Piloten beendet, die mit ihm befreundet waren: Didier Pironi, Gérard Larrousse und Jacques Laffite“, poltert Piquet: „Er ist ein Holzfäller, der in das Haus seiner Freunde geht und ihnen die Frau stiehlt. Nur so kann er etwas erreichen, weil er sehr hässlich ist.“

Als Casanova inszeniert sich Piquet, der sieben Kinder von vier verschiedenen Frauen hat (darunter Ex-F1-Pilot Nelson Piquet Jr. und Max Verstappens indirekt ebenfalls in den Wirbel verstrickte Freundin Kelly Piquet ) dabei auch selbst: „Wenn ich so viele Kinder hätte, wie man sagt, wäre ich definitiv kein Pilot, sondern Pornodarsteller.“ Das Macho-Gehabe des Platzhirschen bekommt dann auch ein anderer Fahrer zu spüren: Ayrton Senna.

Piquet diskreditierte Ayrton Senna - und tat unschuldig

Sein acht Jahre jüngerer Landsmann ist der neue aufstrebende Stern am Formel-1-Himmel und der Liebling aller Brasilianer. Piquets Reaktion: Er versucht Senna mit einem damals wie heute indiskutablen Übergriff in sein Privatleben zu diskreditieren, deutet öffentlich an, dass Senna homosexuell sei.