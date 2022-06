Das ändert sich ab nächster Saison: DAZN überrascht mit Ankündigung

DAZN kündigte am Mittwoch einige Verbesserungen seines Streamingdienstes an.

Bis zuletzt wurde ein bedeutender Teil der Spiele lediglich aus den Studios in München übertragen. Die Fans sollen so die „Ereignisse und Emotionen hautnah erleben" können.

Darüber hinaus wird den Fans künftig auch die „deutsche Konferenz" zur Verfügung stehen, wenn mindestens zwei deutsche Vereine parallel in der Königsklasse auflaufen werden. Dann würde zwischen den Partien hin- und hergeschaltet werden, so wie Sky es beispielsweise handhabt.

Die mit am meisten erwartete Änderung dürfte jedoch die folgende sein: DAZN will die Auflösung seiner Streams schrittweise vom aktuell mageren 720p-Niveau auf den Full-HD-Standard, also 1080p, anheben.