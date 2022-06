Bundesliga: Hertha siegt locker im ersten Test unter Schwarz

Hertha BSC mit Trainingslager in England

Hertha bleibt bis Samstag im Trainingslager in Kienbaum, den Abschluss bildet dann ein Test gegen den SV Babelsberg. Im Juli absolvieren die Berliner ein weiteres Trainingslager in England. Erstmals ernst wird es für den Tabellen-16. der abgelaufenen Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals am 31. Juli bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig.