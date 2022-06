Wimbledon: Kerber sorgt für beste deutsches Abschneiden seit 2016

Die Wimbledonsiegerin von 2018 gewann auch ihr zweites Match im All England Club ohne Satzverlust und steht nach dem 6:3, 6:3 über Magda Linette aus Polen in der Runde der besten 32.

Gegen Linette knüpfte Kerber an ihren souveränen Auftaktsieg an. Anders als beim ersten Duell mit der 30-Jährigen, auf dem Weg zu ihrem bislang einzigen Saisontitel auf Sand in Straßburg, musste Kerber diesmal nicht in den dritten Satz.