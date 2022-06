Leipzig verleiht Torhüter Martinez nach Genua

Pokalsieger RB Leipzig will seinem spanischen Ersatztorhüter Josep Martinez mehr Spielpraxis verschaffen und leiht 24-Jährigen an den CFC Genua aus.

DFB-Pokalsieger RB Leipzig will seinem spanischen Ersatztorhüter Josep Martinez mehr Spielpraxis verschaffen und leiht den 24-Jährigen für die kommenden Saison an den italienischen Zweitligisten CFC Genua aus. Das gaben die Sachsen am Mittwoch bekannt.