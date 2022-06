Transfer-News: Carlos Soler soll beim FC Barcelona Nachfolger von Frenkie de Jong werden

Der Wechsel von Frenkie de Jong zu Manchester United könnte nach SPORT1 -Informationen zeitnah über die Bühne gehen, wenngleich der Niederländer lieber in Südeuropa bleiben würde.

Inzwischen soll sich Barca auch um Ersatz für das Mittelfeld gekümmert haben: Nach einem Bericht der AS einigten sich die Katalanen mit Carlos Soler auf einen Transfer. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Barca-Trainer Xavi soll die Vielseitigkeit des 25-Jährigen sehr schätzen. Noch ist das letzte Wort in der Causa de Jong allerdings nicht gesprochen - weshalb sich auch Soler weiterhin gedulden muss. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Soler muss sich noch gedulden wegen de Jong

Seiner Meinung nach spielt er bei einem großen Klub, in einer wunderbaren Stadt und müsste die spanische Sonne gegen englischen Regen eintauschen. Darüber hinaus sieht de Jong Barca als ein spannendes Projekt an und möchte in der Zukunft einiges mit dem Verein erreichen.