Sailun Reifen – Nachhaltige Performance

Sailun hat für Automobilhersteller und Verbraucher gleichermaßen eine intelligente, nachhaltige und preiswerte Lösung entwickelt: EcoPoint³-Reifen, die in allen Sicherheits- und Leistungsaspekten Premiumqualität bieten. Denn die Ansprüche an moderne Reifen sind heute viel komplexer als früher. Sie müssen einerseits höchste Sicherheitsstandards bei maximaler Performance erfüllen, dazu umweltfreundlich in der Produktion sein und andererseits nachhaltig in der Lebensdauer und natürlich möglichst effizient. Die Entwicklung bis zur Serienreife der EcoPoint³-Reifentechnologie dauerte fast ein ganzes Jahrzehnt. Dabei forschten die Entwickler und Ingenieure von Sailun an der sogenannten Flüssigphasenmischung, auf der die EcoPoint³-Technologie basiert. Bei dieser weltweit innovativen Misch-Technologie wird der Füllstoff vollständig, gleichmäßig und optimal vermischt. Ergebnis: Sailun Reifen erhalten so eine deutlich feinere Mischung, die viele Vorteile mit sich bringt. So punkten EcoPoint³-Reifen beim geringeren Rollwiderstand, der gerade bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu den Wettbewerbern signifikant um etwa 20 Prozent senkt, bei einer um bis zu 30 Prozent höheren Laufleistung.

Zudem überzeugten EcoPoint³-Reifen in unabhängigen Tests mit Kraftstoffeinsparungen von 0,5 Liter bei Pkw und bis zu 2 Liter bei Lkw pro 100 Kilometer. Durch ihre weichere Gummimischung tragen Reifen mit EcoPoint³-Technologie ferner zu einem spürbar besseren Fahrkomfort sowie zu verringerten Geräuschemissionen bei. Auch die übermäßige Wärmeentwicklung der EcoPoint³-Reifen und der damit einhergehende Verschleiß werden reduziert, was in der Folge maßgeblich die Reifensicherheit und damit die Gesamtlebensdauer erhöht. Ebenso bietet der EcoPoint³-Reifen dank seiner innovativen Gummimischung eine außergewöhnliche Ganzjahres-Leistung. Darüber hinaus sind die verwendeten Materialien der Reifen umweltfreundlich. So werden beispielsweise weniger fossile Rohstoffe verwendet. Dies führt zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um durchschnittlich 8 kg für einen Sailun Pkw-Reifen und rund 36 kg für einen Sailun Lkw-Reifen. Auch alle Bereiche des Produktions- und Herstellungsprozesses sind klar an den nachhaltige Ambitionen ausgerichtet. So schlägt Sailun mit seinen neuen EcoPoint³-Reifen für Pkw und Lkw ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf und erfüllt auf innovative Weise gleichermaßen die Anforderungen der Automobilhersteller und Verbraucher an moderne und nachhaltige Premium-Hightech-Reifen.