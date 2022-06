Transfer-News: Ex-Schalker Max Meyer soll bei Fenerbahce Istanbul für BVB-Flop Emre Mor weichen

Fenerbahce mit Özil: Wie Max Meyer seine Karriere retten will

In der vergangenen Halbserie war der 26-Jährige bereits von Fener an den FC Midtjylland ausgeliehen. Beim dänischen Klub spielte Meyer jedoch keine Rolle und absolvierte lediglich zwei Spiele. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Meyer: Nach Schalke-Abschied ging‘s bergab

Fener braucht Einnahmen, um BVB-Flop Emre Mor zu verpflichten. Das türkische Portal zitiert Trainer Jesus wie folgt: „Ich werde ihn in meinem System brauchen. Er wird ein nützlicher Spieler für uns sein“, so der Fener-Coach über Mor.

2018 verließ Meyer mit großem Tamtam Gelsenkirchen, um zu einem großen Verein zu wechseln. Daraus wurde allerdings nichts und der Mittelfeldspieler ging schließlich zu Crystal Palace in die Premier League. Dort wurde er in drei Jahren aber auch nicht glücklich und kehrte für ein halbes Jahr zurück in die Bundesliga.