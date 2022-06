SCR Altach: Miroslav Klose verpflichtet wohl Ex-Bundesliga-Profi Änis Ben-Hatira

Änis Ben-Hatira steht kurz vor einer Rückkehr in den Profifußball. Der ehemalige Herthaner schließt sich wohl dem Klose-Klub an - noch sind letzte Details zu klären.

Miroslav Klose bastelt als neuer Trainer des SCR Altach akribisch am Kader für die Saison 2022/23.

Der 33 Jahre alte Berliner, dessen Vertrag beim Regionalligisten Berliner AK zum 30. Juni ausläuft, ist ein Wunschspieler von Klose und hat am Mittwoch bereits am Training in Altach teilgenommen.