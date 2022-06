Zweiter Sieg: Wasserballer beenden WM auf Platz 13

Mit ihrem zweiten Sieg in Folge haben die deutschen Wasserballer die Schwimm-WM in Ungarn auf Platz 13 beendet.

Mit ihrem zweiten Sieg in Folge haben die deutschen Wasserballer die Schwimm-WM in Ungarn auf Platz 13 beendet. Zum Abschluss bezwang das Team des neuen Bundestrainers Petar Porobic Kasachstan mit 16:7 (4:2, 4:2, 3:1, 5:2) und blieb damit im Gesamtklassement einen Rang über dem schlechtesten Abschneiden in der WM-Geschichte.