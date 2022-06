Bundesliga: Schalke 04 präsentiert sein neues Heimtrikot - dieses Detail überrascht

Fan-Gegenwind für Kramer: "Spornt mich eher an"

„Zusammen in Königsblau“ - so lautet das Motto des neuen Heimtrikots des FC Schalke 04.

Der Bundesliga-Aufsteiger wird in der kommenden Saison traditionell in königsblauer Kluft in der heimischen Veltins Arena auflaufen.