Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 wird während des Trainingslagers in Grassau zwei Testspiele bestreiten. Die Rheinhessen treffen in Österreich am 15. Juli auf den türkischen Traditionsverein Besiktas Istanbul und drei Tage später auf den englischen Premier-League-Klub Newcastle United.