Schwimmen: Franziska van Almsick adelt WM-Held Florian Wellbrock

Die frühere Weltmeisterin Franziska van Almsick hat den deutschen Schwimmstar Florian Wellbrock in höchsten Tönen gelobt. „Gerade nach den letzten beiden Jahren ist das pandemiebedingt sehr hoch einzuschätzen, seine Leistungen so zu bestätigen“, sagte sie dem Sport-Informations-Dienst (SID) beim Kongress #neuland in Aachen: „Er hat eigentlich alles richtig gemacht.“

Bei der WM in Budapest gewann der Olympiasieger in fünf Rennen fünf Medaillen, darunter zweimal Gold. "Je älter man wird, desto schwieriger wird es, so abzuliefern", sagte van Almsick: "Ich freue mich sehr für ihn, dass das so klappt, und wünsche ihm, dass er weiter dranbleibt." Dann komme der Erfolg "ganz von allein".