eFootball: Konami und FC Bayern München verlängern Partnerschaft

Als einziges Fußball-Videospiel mit der Allianz Arena, der Heimstätte des FC Bayern, und vollständig gescannten Spielerkadern bietet eFootball™ den Fans des Vereins ein detailliertes und tiefgehendes Erlebnis des Vereins in der virtuellen Welt. Eine virtuelle Welt, in der der Verein erfolgreich agiert, wie der zweite Platz in der eFootball™ Championship Pro in dieser Saison zeigt.