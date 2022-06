Bundesliga: Neuzugang Alario ist heiß auf die Champions League

Neuzugang Lucas Alario ist von der Entwicklung der Frankfurter Eintracht in den vergangenen Jahren beeindruckt. Dazu will er in der Champions League erfolgreich sein.

Neuzugang Lucas Alario will mit Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt für Überraschungen in der Königsklasse sorgen.

„Ich liebe es, in der Champions League zu spielen", sagte der argentinische Angreifer am Mittwoch während seiner Vorstellung beim Fußball-Bundesligisten: „Ich bin dafür da, Tore zu schießen. So will ich der Mannschaft helfen, Spiele zu gewinnen."