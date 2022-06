Bierhoff: Mane könnte für DFB-Duo zum "Problem" werden

Oliver Bierhoff sieht die Einsatzchancen der deutschen Fußball-Nationalspieler Leroy Sane und Serge Gnabry beim FC Bayern in der WM-Saison durch den Königstransfer von Sadio Mane nach München gefährdet. "Es kann ein Problem besonders in einem WM-Jahr sein, wenn es zu viele Top-Spieler im Kader gibt, die alle Einsatzminuten wollen und brauchen und für sich den Anspruch haben zu spielen", sagte der DFB-Geschäftsführer der Sport Bild.

Eine Ahnung hat er bereits: "Man muss davon ausgehen, dass Sadio Mane als Top-Transfer am Anfang gesetzt ist." Was das für Sane und Gnabry bedeutet? "Dieser Situation muss sich jeder Spieler bewusst sein und für sich entscheiden, was für seine eigene Situation und Entwicklung am besten ist", betonte Bierhoff (54).