FC Bayern: So denkt Müller über Mané-Transfer

So heißt Müller Mané in München willkommen

„Es ist ein positives Gefühl in der Luft, wenn ich an die Bundesliga denke, obwohl wir ja gerade noch im Sommerloch sind“, sagte der Profi von Bayern München dem Sport-Informations-Dienst (SID) beim Kongress #neuland in Aachen: „Ich freue mich richtig auf die neue Saison.“