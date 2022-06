FC Bayern: Was Thiago Mané über München erzählte - und mit welchem FCB-Profi er sprach

Hype um Mané-Trikot? So lief der Verkaufsstart

Sadio Mané erklärt in einem Interview, dass er mit Thiago über seinen Wechsel nach München gesprochen hat. Zudem beschreibt er die Beziehung zu seinem neuen Teamkollegen Bouna Sarr.

In einem Interview mit der Sport Bild erklärte der Neuzugang, dass er nach seiner Entscheidung mit Ex-Bayern-Star Thiago über den deutschen Rekordmeister gesprochen hat. (Bericht: Sadio Mané - Der etwas andere Weltstar)

Mané und Sarr kennen sich aus Jugendakademie

Thiago selbst spielte immerhin sieben Jahre für die Bayern und konnte daher einiges über den Verein erzählen. 2013 war der 31-Jährige vom FC Barcelona in die Bundesliga gewechselt, 2020 ging der Spanier dann zum FC Liverpool.

Mané erinnerte sich an ihre Anfangszeit: „Als ich 19 Jahre alt war, spielten wir bereits in der Jugendakademie beim FC Metz zusammen. Dann ist jeder seiner Wege gegangen. Bei der Nationalelf haben wir uns dann wieder getroffen.“

Mané möchte Verantwortung übernehmen

Sein Ziel in München ist es, in den nächsten Jahren so viele Titel zu gewinnen wie möglich.