Wimbledon 2022: Djokovic und Kerber wieder im Einsatz - HEUTE LIVE im TV, Stream, Ticker

Wimbledon ist das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Tradition wird in London besonders großgeschrieben. SPORT1 beantwortet alle wichtigen Fragen - und zeigt die wichtigsten Duelle der 1. Runde.

Vom 27. Juni. bis zum 10. Juli öffnet der All England Lawn Tennis and Croquet Club wieder seine Pforten für die 135. Ausgabe der Wimbledon Championships ( im Liveticker bei SPORT1 ).

So können Sie Wimbledon LIVE verfolgen:

Wer sind die Favoriten auf den Sieg bei Wimbledon?

Titelverteidiger Djokovic peilt seinen siebten Sieg im Rasenmekka an, der Serbe wäre auch mit mehr Konkurrenten der Favorit Nummer 1.

Allerdings tat er sich bei seinem Auftaktmatch gegen Soonwoo Kwon etwas schwer, siegte dennoch in vier Sätzen. Am Mittwoch ist er in Runde zwei gegen Thanasi Kokkinakis gefordert.