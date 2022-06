Transfermarkt: Neuer Klub für Ex-BVB-Flop! Emre Mor vor Wechsel zu Özil-Klub Fenerbahce Istanbul

Mor, den der BVB als Teenager 2016 für rund 10 Millionen Euro vom dänischen Klub FC Nordsjaelland verpflichtet hatte, steht eigentlich bis zum 30. Juni noch bei Celta Vigo unter Vertrag. Von dorthin war er an den türkischen Klub ausgeliehen. Dieser wollte ihn eigentlich fest verpflichten. Nun grätschte Fenerbahce dazwischen.

Mor galt in seiner Jugend als Riesentalent, konnte den Vorschusslorbeeren aber nie ansatzweise gerecht werden. In Dortmund blieb er nur ein Jahr, wechselte von dort für 13 Millionen Euro zu Celta Vigo, wo ihm allerdings ebenfalls nie der Durchbruch gelang. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Zuletzt lief es in der Türkei wieder besser. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 26 Ligaspielen 5 Tore und gab 3 Vorlagen.