Bundesliga: Transfer-Coup winkt - Union Berlin vor Verpflichtung von Awoniyi-Nachfolger

Der 26 Jahre alte US-Amerikaner fliegt noch am Mittwoch nach Berlin und wird am Donnerstag bereits den Medizincheck absolvieren. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Siebatcheu wurde in der abgelaufenen Saison mit 22 Treffern (vier Assists) Torschützenkönig in der Schweizer Super League. In der Gruppenphase der Champions League traf der Rechtsfuß zudem gegen Manchester United und Bergamo. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)