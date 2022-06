Tennis, Wimbledon: Williams-Bezwingerin Tan: "Ich hatte Angst auf dem Platz"

Besondere Aktion in Wimbledon

Tan hatte Williams (40), die nach einem Jahr Pause zurückgekehrt war, auf dem Centre Court des All England Club in 3:11 Stunden mit 7:5, 1:6, 7:6 (10:7) bezwungen. Auf die Frage, wann sie angefangen habe, an den Sieg zu glauben, sagte die Wimbledondebütantin: "Vielleicht im Super-Tiebreak bei 9:7, vielleicht habe ich dann gedacht: Ich kann es schaffen."