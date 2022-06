Transfermarkt: PSG verliert nächstes Toptalent! Xavi Simons wechselt zu PSV Eindhoven

Überraschend sind jedoch die Wechselmodalitäten. Erwartet wurde, dass das Toptalent seinen Vertrag in Paris verlängert, um sich dann in die Eredivisie verleihen zu lassen. Nun hat der offensive Mittelfeldspieler eine Vertragsverlängerung jedoch abgelehnt und kommt ablösefrei zum 24-maligen niederländischen Meister.

PSV-Sportchef John de Jong zeigte sich begeistert über den Transfercoup: „Wir haben fast alle Spiele gesehen, in denen er in dieser Saison gespielt hat. Neben all den internationalen Spielen, die er für die U19 von Oranje bestritt, sahen wir ihn in der Youth League live in Leipzig, Paris, Brügge, Manchester und gegen Sevilla. Er hat uns überzeugt. Xavi hat das Zeug dazu, ein wichtiger Spieler für PSV zu werden. Er will den Weg dorthin mit uns gehen.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)