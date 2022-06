FC Bayern: Drittes Angebot für Lewandowski! Barcelona legt im Kampf um den Polen nach

Der FC Barcelona zündet die nächste Stufe im Kampf um Robert Lewandowski. Die Katalanen werden in den kommenden Stunden ein neues Angebot unterbreiten.

Der FC Barcelona wird nach SPORT1 -Informationen dem FC Bayern München zeitnah ein drittes Angebot unterbreiten – voraussichtlich in den nächsten 24 bis 48 Stunden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Nachdem die ersten beiden Angebote von 32 plus 5 Millionen Euro (Ablöse plus möglicher Boni) und 35 plus 5 Millionen Euro von den Bayern ignoriert und nicht für gut befunden worden waren, knackt das neue Angebot der Katalanen nun die 40-Millionen-Euro-Marke.