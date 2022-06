Robert Lewandowski: Toni Kroos zweifelt an Verbleib beim FC Bayern

Toni Kroos zweifelt offen an einem Verbleib von Robert Lewandowski beim FC Bayern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

So gebe es sicher Argumente, „die für beide Seiten sprechen. Es ist viel Spekulation“, sagte Kroos über die gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen dem Polen und dem Rekordmeister.

Felix Kroos erinnert an Dembélé-Fall

Lewandowski will die Bayern bekanntermaßen verlassen, sich in Richtung Barcelona verabschieden. Nachdem die Bayern-Bosse einen Wechsel zunächst kategorisch ausgeschlossen hatten, kam zuletzt wieder Bewegung in die Sache.