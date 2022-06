Leichtathletik: Malaika Mihambo - Für die Heim-EM und WM in Oregon geht sie über ihre Grenzen

Malaika Mihambo springt in Berlin zu ihrem sechsten DM-Titel. Für die Heim-EM und WM in Oregon muss sie aber noch drauflegen. Dafür geht sie auch über ihre Grenzen.

100 Prozent reichen Malaika Mihambo nicht, die weltbeste Weitspringerin will mehr und macht mehr.

Die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin von der LG Kurpfalz geht daher in ihrem Training vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) auch mal über ihre Grenzen.

„Wir werden supramaximale Läufe machen. Da wird man an eine Maschine drangehängt und gezogen. Man läuft dann schneller, als man eigentlich laufen könnte, kommt über seine 100 Prozent. Ich bin beispielsweise vergangenes Jahr im Weltrekordtempo gezogen worden“, sagte die 28 Jahre alte Mihambo im Interview mit Sportradio Deutschland . Das helfe ihr dabei, „auch ohne Maschine schneller laufen zu können.“ (INTERVIEW: Mihambo im großen SPORT1 -Interview zu Vorbildern, Zielen und Influencern in der Leichtathletik)

Noch etwas drauflegen muss Mihambo in Eugene wohl, will sie nach Doha 2019 erneut ganz oben auf dem Treppchen stehen. Gleiches gilt für die Heim-EM in München (15. bis 21. August).