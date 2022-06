BVB: Wie Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund den Mega-Umbruch vollzieht

Der langjährige BVB-Kapitän hat in den letzten Monaten mit Unterstützung von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Zorc den zwingend nötigen Umbruch eingeleitet.

SPORT1 zeigt, wie Kehl den BVB in Windeseile auf links gedreht hat:

Trainerteam: Von Marco Rose und den Assistenten René Maric und Alexander Zickler hat man sich nach einer enttäuschenden Saison mit frühen Knockouts in Champions League (Gruppenphase), Europa League (Playoffs) und DFB-Pokal (Achtelfinale) getrennt. Dafür holten die BVB-Bosse Edin Terzic zurück.

Kehl hat schon sechs Neuzugänge präsentiert

Früh hat Kehl zudem die Transfers von Niklas Süle (ablösefrei von Bayern), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Karim Adeyemi (Salzburg), Salih Özcan (Köln) und Ersatzkeeper Alexander Meyer (Regensburg) abgewickelt. Die Mannschaft steht damit pünktlich zum Trainingsstart. Terzic kann sich also mit seiner neuen Truppe einspielen und im Schweiz-Trainingslager (15. bis 23. Juli) in die Feinarbeit gehen.

Bei den Neuzugängen hat Kehl bewusst auf Spieler geachtet, die „brennen und sich für den BVB zerreißen“. Der 42-Jährige will „hier lauter Jungs haben, die aber mal so richtig Bock auf diesen Verein haben.“ Die Zeit, in denen Spieler nur wegen der Kohle nach Dortmund kamen, soll vorbei sein.