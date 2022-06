FC Bayern: Barca-Legende Kluivert zweifelt an Lewandowski-Wechsel zum FC Barcelona

Robert Lewandowski will nach wie vor den FC Bayern verlassen, doch eine Barca-Legende hegt Zweifel an einem Wechsel des Polen zum FC Barcelona.

Robert Lewandowski will nach wie vor den FC Bayern verlassen und zum FC Barcelona wechseln.

Denn Neuzugang Sadio Mané ist nicht als Lewy-Nachfolger eingeplant. In Spanien dagegen regen sich erste Zweifel an Bayerns Top-Torjäger.

FC Barcelona schrickt Lewys Alter nicht ab

„Er ist ein sehr guter Spieler, mit beeindruckenden Eigenschaften", so der Niederländer, der in 257 Einsätzen für Barca starke 122 Tore erzielte. „Aber er ist schon 34 Jahre alt!"

Zweitens ist Lewandowskis Tor-Quote unglaublich: In der abgelaufenen Saison erzielte der Pole wettbewerbsübergreifend 50 Tore in 46 Spielen. Insgesamt traf er in 375 Einsätzen 344 Mal und legte noch 72 weitere auf.