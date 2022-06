Jan Ullrich und die Doping-Frage: Sie hätten ihn in jedem Fall zerstört

Als Radgrößen wie Bert Dietz, Erik Zabel oder Rolf Aldag 2007 ihre Verwicklung in Doping-Praktiken zugaben, schwieg Jan Ullrich. Geholfen habe es ihm wenig, sagt Lance Armstrong.

Ab Mai 2007 ist der deutsche Radsport von einem Doping-Geständnis nach dem anderen überrollt worden. Zahlreiche Athleten und Mediziner gaben damals zu, in unerlaubte Praktiken verwickelt gewesen zu sein. Aber Jan Ullrich schwieg.

Ausgerechnet der größte Fahrer mit dem größten Namen im deutschen Radsport wollte sich nicht äußern, beharrte auf seine Unschuld. Erst Jahre später gab Ullrich - dessen Tour-de-France-Sieg von 1997 mittlerweile 25 Jahre her ist - Blutdoping zu. Andrre Dopingmethoden wollte er nicht verwendet haben. Aber zu diesem Zeitpunkt war der einst gefeierte Sportheld längst tief gefallen. ( Ullrich: Ich war fast tot )

War das Schweigen ein Fehler? Geht es nach Ullrichs langjährigem Weggefährten Lance Armstrong, selbst überführter Doping-Sünder, hätte auch ein Geständnis nichts an Ullrichs späteren Problemen geändert.

„Jan Ullrich hätte sagen können, was er will - sie hätten ihn auf jedem Fall zerstört. Ich denke nicht, dass das richtig war. Es hat ihm eine sehr schwere Last auferlegt“, sagte der US-Amerikaner im vierten Teil der ARD-Dokumentation „Being Jan Ullrich“.