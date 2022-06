So lief das Götze-Debüt bei Eintracht Frankfurt - Euphorie pur

Buddy-Gespräche und Abwehrarbeit: So lief Götzes erstes Training

Am Dienstag war es bei Eintracht Frankfurt so weit.

Eintracht-Fans greifen nach dem Europapokal

Ihr Ziel: Den am 18. Mai gegen die Glasgow Rangers gewonnenen Europapokal berühren. Die Eintracht will die Trophäe durch ganz Hessen tragen, ihn anfassbar machen. (NEWS: Diese Nummer trägt Götze in Frankfurt)