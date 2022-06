Wasserspringer Barthel/Eikermann holen WM-Platz fünf

Die Wasserspringer Timo Barthel (26) und Jaden Eikermann (17) haben bei der WM in Budapest einen achtbaren fünften Platz im Turm-Synchron belegt.

Die Wasserspringer Timo Barthel (26) und Jaden Eikermann (17) haben bei der WM in Budapest einen achtbaren fünften Platz im Turm-Synchron belegt. Das neuformierte Duo kam nach einer soliden Leistung auf 377,37 Punkte und steigerte sich damit im Vergleich zum durchwachsenen Vorkampf (340,47) deutlich.

"Mit so wenig Training mit Jaden unter die top Sechs springen zu können, ist einfach Wahnsinn", sagte Barthel, der zum WM-Auftakt im 3-m-Synchronspringen mit Partner Lars Rüdiger Bronze gewonnen hatte.

Eikermann, mit 17 Jahren das "Küken" im deutschen Team, meinte: "Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, mit meinem Idol Timo Barthel synchron springen zu dürfen." Es dann gleich auf Platz fünf bei der WM-Premiere geschafft zu haben, sei ein "unbeschreibliches Gefühl".

Gold ging einmal mehr an die Wassersprung-Macht aus Fernost: Lian Junjie und Yang Hao holten Chinas vierten Titel im vierten Wettbewerb der WM in Budapest. Silber ging an die Briten Matthew Lee/Noah Williams vor Rylan Wiens/Nathan Zsombor-Murray aus Kanada.