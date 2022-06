Abramowitsch-Nachfolger Boehly krempelt Chelsea um - Fans in Aufruhr

19 Jahre lang war der Klub aus London in den Händen von Roman Abramowitsch. Seit Mai 2022 leitet nun die Clearlake Capital Group um Todd Boehly, Mark Walter und Hansjörg Wyss die Geschicke des Vereins.

Und die neuen Besitzer verlieren keine Zeit, die Relikte der Abramowitsch-Ära zu beseitigen. Den Abschied der einflussreichen Sportdirektorin Marina Granovskaia bestätigten die Blues bereits vor einigen Tagen. Sie soll dem englischen Top-Klub lediglich noch für die Dauer des aktuellen Transferfensters zur Verfügung stehen, soweit dies für die Übergangszeit erforderlich ist, hieß es in der Mitteilung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Dazu wird Bruce Buck, der seit 19 Jahren als Vorstandschef fungiert, zum 30. Juni aus dem Amt scheiden. Die Nachfolge tritt Boehly an, der auch den Posten von Granovskaia interimsweise übernehmen wird.

Am Montag gab nun auch Petr Cech bekannt, dass er seinen Posten als Leistungsberater aufgibt . „Es war ein großes Privileg, diese Funktion bei Chelsea in den letzten drei Jahren auszuüben. Jetzt, da der Klub einen neuen Eigentümer hat, ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um zurückzutreten“, erklärte der 40-Jährige. (BERICHT: Nächster Chelsea-Hammer!)

Fans fürchten, dass der Verein zugrunde geht

Damit ist das personelle Erbe von Abramowitsch in der Führungsetage schon kurz nach dem Eigentümerwechsel nur noch Geschichte.

Granovskaia und Buck stellen sich selbst ins Abseits

Die von Abramowitsch installierte Granovskaia galt als mächtigste Frau im Weltfußball und hat sich durchaus ihre Meriten verdient. So geriet Karl-Heinz Rummenigge dereinst im Gespräch mit The Athletic regelrecht ins Schwärmen, als er auf die Chelsea-Direktorin angesprochen wurde.

Sie habe vor allem während der Corona-Krise in den vergangenen Monaten ein exzellentes Händchen bewiesen. Chelsea sei „einer von nur zwei oder drei Klubs“, die finanziell stabil seien. „Die Zahlen von Chelsea sehen sehr positiv aus. Marina hat sehr gute Arbeit geleistet“, lobte der 65-Jährige.

Aber mit der Personalie Romelu Lukaku hatte die 47-Jährige ihrer eigenen Ablösung Vorschub geleistet. Erst im letzten Sommer wechselte der Belgier für die vereinsinterne Rekordsumme von 113 Millionen Euro von Inter Mailand an die Stamford Bridge. Ein Jahr später wird er an Inter zurückverliehen - für kolportierte zehn Millionen Euro plus Bonuszahlungen.