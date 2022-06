Serie A: Playoff-Revolution in Italien

Die Fußball-Meisterschaft in Italien könnte künftig in einem neuen Modus entschieden werden. Der italienische Verband trifft eine Playoff-Entscheidung.

Der italienische Verband FIGC beschloss am Dienstag, dass der Titel in der Serie A ab der kommenden Saison in Playoffs ausgespielt wird, sollten zwei Teams am Saisonende punktgleich an der Spitze stehen.