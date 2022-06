FC Livrpool: Klopp verliert nach Mane nächsten Star - Minamino nach Monaco fix

Der japanische Offensiv-Künstler wechselt für eine Ablöse von 15 Millionen Euro zuzüglich erfolgsabhängiger Boni in Höhe von drei Millionen Euro zum AS Monaco.

„Er hat uns an jedem Tag, an dem er bei uns war, besser gemacht - nicht nur in den Spielen, sondern auch in jeder einzelnen Trainingseinheit. Perfekte Einstellung, die Mentalität eines Siegers“ lobte Klopp Minamino.