Matchpoint – Tennis Championships, ein Tennisspiel von Tennisfans für Tennisfans

Betritt den Platz und erlebe eine brandneue, authentische und immersive Tennis-Simulation. © kalypso

Greift zum Schläger, denn am 7. Juli kommt ein neues Tennisspiel auf den Markt. Produziert von Kalypso Media und entwickelt von Torus Games, wartet mit Matchpoint – Tennis Championships diesen Sommer ein moderner Tennissimulator auf Konsolen- und PC-Spieler. Das Spiel ist vollgepackt mit dynamischen Gameplay-Features und bietet den Spielern ein realitätsnahes Erlebnis auf dem Platz. Entwickler Torus Games hat sich große Mühe gegeben, sicherzustellen, dass Matchpoint – Tennis Championships einem echten Tennisspielerlebnis so nahe wie möglich kommt.

Die virtuelle Tennissaison beginnt genau jetzt: Schnapp dir deinen Schläger und tritt als nächster Tennis-Champion den Welträngen bei!

Es wurde ein enormer Aufwand betrieben, um authentische Bewegungen und realistische Ballphysik im Spiel umzusetzen. Ermöglicht wurde die akkurate Bewegungserfassung durch den Einsatz des Xsens Mocap-Anzugs, mit dem professionelle Tennisspieler auf dem Platz echte Tennispartien spielten. Unabhängig vom Spielstand steht der Spieler während eines Tennisspiels selten still, und auch dies findet sich im Spiel mit Bewegungen wie Shuffle und Split Steps wieder. Authentizität steht bei Matchpoint - Tennis Championships im Mittelpunkt, wie sich auch in der realistischen Ballphysik zeigt; die Strategie und das Können jedes Spielers werden auf die Probe gestellt, wenn die unterschiedlichen physikalischen Bedingungen bei jedem Schwung, Schlag und Aufprall auf dem Sand-, Hart- und Rasenplatz simuliert werden.

Außerdem wurde der Profi-Coach Erwin Dannenberg an Bord geholt, der den Entwicklern mit Ratschlägen zum Spielerinstinkt und zu Verhalten der KI zur Seite stand und weitere Einblicke gab, wie sich der Tennissport in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat – von der Ausrüstung über die Platzoberfläche bis hin zur Mentalität der Spieler. Dadurch ist Matchpoint – Tennis Championships ein Spiel geworden, in dem sich Spieler dem virtuellen Match genauso nähern wie einem realen Tennisspiel. Mit einem klaren Fokus auf Features wie Ballwechsel-Taktiken müssen Spieler darauf achten, was ihr Gegner tut, und sich auf ihre Strategie konzentrieren, anstatt einfach den Anweisungen der Benutzeroberfläche zu folgen. Und wer weiß – vielleicht fühlen sich die Spieler nach einigen Partien in Matchpoint – Tennis Championships dadurch ja auch ermutigt, auf dem echten Platz zum Schläger zu greifen.

Auf den virtuellen Plätzen können die Spieler jedenfalls im plattformübergreifenden Multiplayer-Modus gegen ihre Freunde antreten oder sich mit einem der 16 lizenzierten Tennis-Superstars aus aller Welt messen – 18 an der Zahl in der treffend benannten Legends Edition, zu der auch die Tennis-Legenden Tim Henman und Tommy Haas gehören. Spieler treffen auf Profis wie Heather Watson, Taylor Fritz und den Mann der Stunde, Carlos Alcaraz. Die Avatare der Stars wurden unter Berücksichtigung ihrer Stärken und Schwächen erstellt, so dass die Spieler verschiedene Taktiken und Spielstile anwenden müssen, um erfolgreich zu sein.

Bereit, auf den Platz zu gehen? Einsteiger starten mit dem ausführlichen Tutorial des Spiels, das durch die verschiedenen Techniken und Schläge (flach, Top Spin, Lob und Slice) führt. Vor dem Karrierebeginn können Spieler ihren eigenen Tennisstar mit Hilfe der umfangreichen Charakteranpassung des Spiels erstellen – einschließlich einer großen Auswahl an Kleidung von bekannten Marken wie Head, Asics und UNIQLO. Danach kann die Reise zur Nummer 1 der Weltrangliste im umfangreichen Karrieremodus des Titels beginnen. 65 realistische Turniere in 26 Stadien erwarten die Spieler, wo sie Belohnungen erlangen können, die die Fähigkeiten ihres Alter Egos erweitern. Darüber hinaus können sich Spieler entscheiden, ob sie an Turnieren teilnehmen oder eines auslassen, um sich stattdessen auf das Training zu konzentrieren. Im Laufe der Karriere werden höherqualifizierte Trainer freigeschaltet, und die Wahl des Trainers bestimmt, welche Stärken der Charakter ausbaut oder an welchen Schwächen er arbeitet. Von den überschaubaren Zuschauerzahlen zu Beginn sollte man sich nicht entmutigen lassen – diese werden im Laufe der Karriere wachsen, während man zur Nummer 1 der Welt aufsteigt.

