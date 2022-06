Wintersport: Russland droht Startverbot und Ausrüstungs-Problem im kommenden Winter

Ausrüster rücken von russischen Athletinnen und Athleten ab

Das stellt den russischen Wintersport vor eine verzwickte Situation, konkret könnte es künftig an konkurrenzfähiger Ausrüstung mangeln. Der russische Biathlonverband redete das Problem allerdings klein: Man habe bereits in der vergangenen Saison „positive Erfahrung“ mit der Nutzung einheimischer Materialien gemacht.

Klare Kritik von der Konkurrenz: „Das ist total krank“

Des Weiteren sorgt die Unterstützung von Putins Propaganda durch manche russische Sport-Größen nicht nur bei den internationalen Herstellern für eine Distanzierung. So äußerte etwa Biathlon-Star Sebastian Samuelsson sein Unverständnis über die Vorgänge. „Ich frage mich, ob sie dazu gezwungen wurden, oder ob sie wirklich so dumm sind. In jedem Fall ist es krank“, meinte der Schwede im Aftonbladet .

Die Meinung des norwegischen Biathleten Sturla Holm Laegreid ging in dieselbe Richtung: „Das ist total krank. Das weckt Erinnerungen an 1938 in Deutschland. Es ist ekelhaft, dass die Welt wieder so geworden ist.“ Seine Landsfrau und Langlauf-Gesamtweltcupsiegerin Therese Johaug sagte schockiert: „Ich nehme so stark Abstand davon, dass ich es nicht schaffe, mich dazu zu äußern, ich bin richtig wütend.“