Voss-Tecklenburg hofft auf EM-Hype

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hofft für die EM-Mission der deutschen Fußballerinnen auf große Unterstützung der Fans. "Ich wünsche mir, dass jetzt der Funke überspringt, dass wir tatsächlich jetzt ein großes Fußballturnier vor uns haben. Und das ist nicht die WM in Katar, das ist die EM in England", sagte die 54-Jährige zum Abschluss des Trainingslagers in Herzogenaurach.