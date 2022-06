Alexander Zverev: Ex-Manager Patricio Apey spricht über Rechtsstreit

Patricio Apey war von 2015 bis Ende 2019 der Manager von Alexander Zverev und führte ihn in die Weltspitze. Die Trennung endete vor Gericht. Nun packt der Ex-Manager aus.

Patricio Apey war bei dem rasanten Aufstieg von Alexander Zverev aus der Jugend in die Weltspitze von Beginn an dabei.

Doch am Ende zerstritten sich die beiden, Zverev kündigte seinem Wegbegleiter trotz Vertrags und lieferte sich eine juristische Auseinandersetzung.

Zverev und Apey im Rechtsstreit

Apey fühlte sich von Zverev belogen

Er fügt an: „Wenn er zu mir gesagt hätte: ‚Schau, da ist Federer und ich will mit ihnen gehen‘... Ich hätte selbst für ihn an deren Tür geklopft und gesagt: ‚Hier ist er. Er ist ein guter Junge, sensibel. Und achten Sie auf Ihr Ego, es ist groß‘. Aber er und seine Eltern haben anderes erzählt.“