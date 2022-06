ManUnited einig mit Barca wegen de Jong - 65 Millionen für Lewandowski?

Zu einem Sockelbetrag von 65 Millionen Euro könnten in der Zukunft noch 15 Millionen an Bonuszahlungen hinzukommen. Millionen, die die Katalanen investieren könnten, um Lewandowski vom FC Bayern loszueisen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

De Jong hadert mit Wechsel

Seiner Meinung nach spielt er bei einem großen Klub, in einer wunderbaren Stadt und müsste die spanische Sonne gegen englischen Regen eintauschen. Darüber hinaus sieht de Jong Barca als ein spannendes Projekt an und möchte in der Zukunft einiges mit dem Verein erreichen.