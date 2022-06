Nach Testspiel-Absage: Barca will Roma verklagen

Spanien: Der FC Barcelona will AS Rom verklagen © AFP/SID/PAU BARRENA

Der FC Barcelona droht Conference League-Sieger AS Rom nach einer Testspiel-Absage mit rechtlichen Schritten. Der Klub von Trainer Jose Mourinho habe seine Teilnahme an der Joan Gamper Trophy (6. August) „einseitig und ohne Grund“ abgesagt, hieß es in einer Stellungnahme. Barca strebe Schadensersatz wegen dieses „unerwarteten und unbegründeten Beschlusses“ an.