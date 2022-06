Corona: Wimbledon für Berrettini schon vorbei

Matteo Berrettini gab vor seinem Auftaktmatch einen positiven Test via Instagram bekannt. Es ist der nächste bekannte Ausfall.

Zweiter prominenter Coronafall in Wimbledon: Vorjahresfinalist Matteo Berrettini gab am Dienstag vor seinem Auftaktmatch den positiven Test via Instagram bekannt. Nach dem Kroaten Marin Cilic ist das prestigeträchtige Tennisturnier damit auch für den 26 Jahre alten Italiener vorbei, noch ehe es begonnen hat.