3 Millionen Euro weg? PSG-Star bei Einbruch offenbar bestohlen

Marco Verratti ist bei einem Einbruch in die Villa des brasilianischen Ex-Weltmeisters Ronaldo um eine beträchtliche Summe an Geld bestohlen worden.

Böse Überraschung für Marco Verratti: Der italienische Fußball-Europameister ist bei einem Einbruch in die Villa des brasilianischen Ex-Weltmeisters Ronaldo um eine beträchtliche Summe an Geld und Wertgegenständen bestohlen worden.

Spanischen Medienberichten zufolge bewohnt der Profi von Paris Saint-Germain derzeit das Anwesen in der Gemeinde Sant Josep im Süden von Ibiza, in das sich Unbekannte am Sonntag Zutritt verschafften.