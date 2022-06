Formel 1: Rassismus-Skandal! Lewis Hamilton von Ex-Weltmeister Nelson Piquet rassistisch beleidigt

Der Brasilianer, der sich in der Königsklasse des Motorsports dreimal zum Champion gekürt hatte, benutzte mit Blick auf Hamilton das Wort „Neguinho“, wie ein nun veröffentlichtes Video zeigt. Aus dem Brasilianischen übersetzt ist es die Verkleinerungsform von „Schwarzer“ und ist im Kontext als Herabwürdigung von Hamiltons Hautfarbe zu sehen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Mercedes und Formel 1 reagieren auf Hamilton-Skandal

„Es ist mehr als Sprache. Diese archaischen Denkweisen müssen geändert werden und haben keinen Platz in unserem Sport. Ich war mein ganzes Leben lang von diesen Einstellungen umgeben. Es war genug Zeit, um zu lernen. Die Zeit zum Handeln ist gekommen“, schrieb Hamilton selbst auf Twitter.

Die Formel 1 erklärte in einem Statement: „Diskriminierende oder rassistische Sprache in jeglicher Form ist inakzeptabel und hat keinen Platz in der Gesellschaft. Lewis ist ein unglaublicher Botschafter unseres Sports und verdient Respekt. Seine unermüdlichen Bemühungen, Vielfalt und Inklusion zu steigern, sind für viele eine Lehre und etwas, dem wir uns bei der F1 verschrieben haben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)