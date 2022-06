Olympia-Aus der Nordischen Kombination: "Die Gefahr ist da"

Horst Hüttel, Sportlicher Leiter beim Deutschen Skiverband, sieht die olympische Zukunft der Nordischen Kombination in Gefahr. Selbst die Zukunft der Männerwettbewerbe sei über 2026 hinaus nicht gewährleistet, sagte der 53-Jährige im Interview mit Sport1. Das habe das Internationale Olympische Komitee (IOC) in seiner Pressemitteilung "auch klar dargelegt".

Am Freitag hatte die Exekutive des IOC beschlossen, trotz der Bestrebungen zur Geschlechtergleichheit die Kombination aus Skispringen und Skilanglauf für Frauen nicht zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo zuzulassen - auch wegen mangelnder Vielfalt des Teilnehmerfeldes. Damit bleibt die Disziplin die einzige Sportart bei den Winterspielen, in der keine Frauen an den Start gehen.